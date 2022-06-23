Разом до Перемоги: у Кропивницькому відкрили центр підтримки переселенців «ЯМаріуполь»

«ЯМаріуполь» – під такою назвою на базі Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького «Прозорий офіс» учора, 21 червня, розпочав свою роботу п’ятий в Україні Центр допомоги та підтримки переселенців-маріупольців.

Основне завдання закладу – надавати психологічну, гуманітарну, юридичну, соціальну та за потреби медичну допомогу і підтримку маріупольцям, які вимушено покинули свої домівки.

Фахівці Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості не залишилися осторонь такої події та взяли активну участь у роботі новоствореного Центру.

Відвідувачі, які втратили роботу через активні бойові дії та мають намір її шукати на Кіровоградщині, дізнавалися про послуги, які клієнтам надає служба зайнятості, її електронні можливості.

«Фахівці служби зайнятості не лише допоможуть підібрати підходящу вакансію, а й організують професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних громадян, що сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та поверненню до трудової діяльності», – повідомила фахівчиня з питань зайнятості Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості Ангеліна Зємбіцька.

За перший день роботи Центру більше двох сотень маріупольців мали можливість поспілкуватися з фахівцями державних установ та громадських організацій, що покликані допомагати внутрішньо переміщеним особам, отримати індивідуальні консультації з юридичних та інших питань, пов’язаних з працевлаштуванням.

Якщо ви перебуваєте у пошуку роботи і не можете самотужки її зайти, завітайте на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості. Онлайн-помічник за посиланням: https://is.gd/LQ66ql.

Крім того, пропонуємо приєднатися до чат-боту державної служби зайнятості у Telegram-каналі @DCZWorkNowBbot.

З орієнтовним графіком навчання за професіями, за якими передбачається організація професійного навчання безробітних громадян у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості у червні 2022 року, можна ознайомитися тут: https://cutt.ly/3Jdtth5.