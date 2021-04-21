Рейтинги “ЄС” та “Слуги” майже зрівнялися, а Порошенко наздоганяє Зеленського – SOCIS

Рейтинг партії “Європейська солідарність” майже зрівнявся із рейтингом “Слуги народу” – обидві політичні сили підтримують понад 20% українціd, повідомляє Голос Громади” посилаючись на сайт Обозреватель.

Про це свідчать результати соціологічного опитування компанії SOCIS. Серед тих, хто визначився і буде голосувати “Слугу народу” готові підтримати 22,7%, “Європейську солідарність” – 20,4%, “ОПЗЖ” – 12%, ВО “Батьківщину” – 10,8%, “Силу і Честь” – 6,4%.

Партії, які не долають 5%-й бар’єр: “Українська стратегія Гройсмана” – 4,8%, ВО “Свобода” – 3,8%, “Голос” – 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка – 3,1%, “Наші” – 1,9%, “Партія Шарія” – 1,5%, “За майбутнє” – 1,1%, “Опозиційний блок” – 0,9%, “ПроПозиція” – 0,7% . Інша партія – 6,6%.

Згідно з опитуванням, якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Серед тих, хто визначився і буде голосувати, 26,7% готові підтримати чинного главу держави, 19,6% – Порошенка. За Юлію Тимошенко ладні проголосувати 10,1%, за Юрія Бойка – 9,7%, Ігоря Смешка – 7,5%, Володимира Гройсмана – 4,5%, Євгенія Мураєва – 3%, Олега Ляшка – 2,7%, Дмитра Разумкова – 2,5%, Віктора Медведчука – 2,2%, Віталія Кличка – 1,3%. Інший кандидат – 9%.

У другому турі розрив між Порошенком і Зеленським порівняно із голосуванням у 2019 році суттєво скоротився. Зеленського готові підтримати 56,3% від тих, хто визначився і прийде голосувати, Порошенка – 43,7%.

Як відомо, на виборах 21 квітня 2019 року за Зеленського проголосували 73,22%, за Порошенка – 24,45%.

Водночас Бойко у другому турі програв би і Зеленському, і Порошенку.

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.