Реконструкція каналізаційної системи в Олександрії на фінішній прямій

Днями, голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга перевірив хід будівельних робіт на очисних спорудах у Кропивницькому. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт відомства.

За останні п’ять років Олександрійська каналізаційна система – другий об’єкт, збудований за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, перший – очисні споруди у Новгородці.

Голова облради дав доручення генеральному директору ОКВП «Дніпро-Кіровоград» за два тижні підготувати повний звіт про будівництво цієї каналізаційної системи.

Наразі залишилось провести роботи з благоустрою території.