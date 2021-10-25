Рекордну кількість хворих на коронавірус виявили в Олександрії

Цими вихідними було зроблено 128 ПЛР-тестів, виявлено 43 хворих на COVID-19, повідомляє “Горлос Громади”.

Станом на 25 жовтня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 231 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 8 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 46 хворих, в тому числі з Петрівської громади – 2, зі Знам’янської – 8, з Приютівської – 7, з Онуфріївської – 1, зі Світловодської – 6, з Новопразької – 1, з Пантаївської – 1, з Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 6;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 185 хворих, в тому числі 8 дітей.

Усього станом на 25 жовтня хворих на пневмонію – 252 особи, в тому числі 12 дітей. У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 35 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 66 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2. У районній міській лікарні – 44 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 2. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 130 хворих.