Ремонт доріг в Олександрії: що на черзі наступного року?

Планами стосовно капітальних ремонтів доріг у 2022 році на території Олександрійської громади поділився з місцевими і регіональними ЗМІ міський голова Сергій Кузьменко під час свого річного звіту, повідомляє «Голос Громади».

За його повідомленням, у цьому році в Олександрії проводилися різні поточні ремонти доріг, по яких проходять маршрути автобусів. Крім того, відремонтовані Кіровоградське шосе, дороги по вулицях Весняній, Студентській, почали відновлювати вулицю ім. О.Скічка.

Загалом у цьому році на поточні і капітальні ремонти направили 70 мільйонів гривень, із них 45 мільйонів гривень – залучені зі спеціального Дорожнього фонду.

«У наступному році плануємо відремонтувати дорогу в Заводському мікрорайоні (жителі просили приділяти увагу віддаленим територіям), вулицю 6 Грудня, вулицю Міліцейську, щоб з’єднати Південний мікрорайон (так званий «верхній БАМ») із центром. Також потрібно підтримати бізнес, який хоче розширювати свої потужності і збудувати дорогу в промзону у напрямку до підприємства «Катеринославські меблеві майстерні». І, крім того, завершимо ремонт дороги по вулиці О.Скічка», – сказав Сергій Кузьменко.

(Фото з архіву-2021 «Голосу Громади»)