Ремонт – зручна нагода для квартирного злодія…

Працівниками поліції затримано рецидивіста, який пограбував квартиру, завдавши власниці значних збитків, – про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу Олександрійського районного відділу поліції Віталій Старчик.

Подія сталася наприкінці літа цього року: 20 серпня Олександрійський райвідділ поліції повідомила 37-річна жителька міста про те, що до її квартири, де на той час саме проводилися ремонтні роботи, проник злодій і виніс звідти побутову техніку та інші особисті речі господині на загальну суму понад 20 тисяч гривень.

Минулого тижня, в результаті проведених слідчо-розшукових заходів поліцією в скоєнні злочину було викрито 41 -річного раніше судимого мешканця Олександрії.

Відомості за фактом крадіжки інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення»).

За минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилося 6 дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомив речник поліції, всього за минулий тиждень до Олександрійського райвідділу надійшло 443 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 38 заяв внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронцями було складено 180 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 56 – за порушення Правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 2 протоколи (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 27 осіб (ст.178 КУпАП).

За зберігання спиртних напоїв домашнього виробництва притягнуто до відповідальності 22 особи.

За вчинення домашнього насильства складено 14 адміністративних протоколів ( с. 173-2 КУпАП).