Результат боротьби з нелегальною зайнятістю – 4,6 млн грн

На Кіровоградщині офіційно працює 228 тисяч застрахованих осіб (у т.ч. 180 тисяч найманих працівників).

Роботодавці, у вас є зайві кошти на сплату штрафу?

Завдяки скоординованим діям державних установ (Управління Держпраці у Кіровоградській області та Пенсійного фонду України в області) проведено 243 інспекційні відвідування, у результаті легалізовано 327 осіб. За фактом порушення трудового законодавства, накладено штрафні санкції на суму 4,6 млн грн.

Пенсійники Кіровоградщини на постійній основі проводять спільні інформаційно-роз’яснювальні кампанії серед населення, мета яких – це дотримання законодавства про працю та неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.

Працівники, подумайте завчасно про своє майбутнє!

Нелегальна зайнятість – це використання роботодавцями найманої праці без належного оформлення трудових відносин. Найчастіше роботодавці використовують так звані стажування, застосування випробувального терміну або оформлення працівника на неповний робочий час, але фактично виконання роботи здійснюється повний робочий час.

Доволі часто роботодавці вдаються до виплати “тіньової” заробітної плати або заробітної плати “в конвертах”. Це стосується особливо малого (дрібного) бізнесу, коли виплата заробітної плати працівникам розділяється на дві частини: офіційну і неофіційну. На перший погляд здається, що так вигідно і роботодавцю, і працівник, ніби, не ображається, оскільки йому надається можливість заощадити на податку з доходів фізичних осіб. Тільки ось ні керівники таких підприємств, ні їхні працівники не замислюються про ті наслідки, до яких може призвести таке безвідповідальне ставлення до свого майбутнього.

Небезпека “тіньової” зайнятості, як і “тіньової” зарплати полягає не тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти, мінімізуючи надходження до Пенсійного фонду, а ще й у тому, що люди не матимуть змоги отримати пенсію, яка відповідає рівню їхньої реальної заробітної плати.