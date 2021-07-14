Результат відпрацювання олександрійських правоохоронців – 5 відер самогону

Працівники Олександрійського районного відділу поліції минулого тижня провели чергове відпрацювання міста з метою профілактики проявів злочинності та інших правопорушень, повідомляє «Голос Громади» за отриманою від правоохоронного органу інформацією.

Під час проведених рейдів відпрацювання, серед інших фактів порушень закону, поліцією було виявлено та вилучено близько 50-ти літрів самогону в різних жителів Олександрії. На порушників були складені матеріали згідно зі ст.176 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Такі перевірки проводяться працівниками сектору превенції райвідділу поліції постійно у місцях ймовірної незаконної торгівлі та розпиття спиртних напоїв (ринки, магазини, певні торгівельні майданчики тощо), зазначає служба сектору моніторингу райвідділу.