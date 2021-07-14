Результати вразили: в Олександрії дослідили водойми на наявність кишкової палички

Нещодавно в Олександрії провели дослідження на мікробіологічні, паразитологічні та санітарно-хімічні показники річкової води з місцевого дитячого пляжу та піску з пляжу ГО «Альбула» (пляж знаходиться на водоймі по вул. Надії суміжно з вул. Кременчуцькою). Повідомляє “Голос Громади”.

Результати лабораторних досліджень показали, що у річковій воді вміст кишкової палички перевищено в 5,8 раза, а в піску – в 10 разів. Тож, купатися у водоймі заборонено й небезпечно для здоров`я.

Інформація про результати досліджень та для прийняття відповідних рішень направлена власнику пляжу і міському голові.