Рік навчання в українському виші: студентів Кіровоградщини запрошують до участі в соціальній програмі

Студентів та абітурієнтів Кіровоградської області запрошують взяти участь у соціальній програмі Scholarship, повідомляє «Голос Громади» на сторінку «Кіровоградської обласної ради» у фейсбук.

Мета соціальної програми – заохотити і стимулювати здатних українських студентів вивчати перспективні області маркетингу, фінансів та економіки, а також довести, що знання здатні приносити прибуток задовго до отримання диплома.

Головний приз – ґранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ.

Участь у програмі повністю безкоштовна.

Наразі відкрито 12 номінацій:

-17 000 грн. – https://kyiv.repair/soczialnaya-programma-scolarship-ot-scz-kiev-remont.html (запитання та роботи надсилати на пошту scholarship – scholarship@kyiv.repair)

-21 500 грн. – https://nadomu.kiev.ua/start-programmyi-scholarship-ot-kompanii-remont-na-domu.html (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@nadomu.kiev.ua)

-20 000 грн. – https://renix.com.ua/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@renix.com.ua)

-44 000 грн. – https://www.lumident.kiev.ua/sotsialnaja-programma-scholarship (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@lumident.kiev.ua)

-18 000 грн. – https://seoquick.com.ua/scholarship-ua/ (запитання та роботи надсилати на пошту: lily@scholarship.events обо через форму зворотнього зв’язку)

-27 000 грн. – https://lukashuk.com.ua/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: lukashuk.dc@gmail.com)

-30 000 грн. – https://autoclav.com.ua/scholarship (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@autoclav.com.ua)

-17 000 грн. – https://geospektr-7.com.ua/ru/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@geospektr-7.com.ua)

-14 000 грн. – http://fxadvice.net/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: Scholarship@fxadvice.net)

-20 000 грн. – https://sweetcv.com/ua/scholarship-2020 (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@sweetcv.com)

-23 200 грн. – https://an-studio.kiev.ua/scholarship/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@an-studio.kiev.ua)

-500 EUR – – https://wellcoinpay.com/scholarship-program/ (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@wellcoinpay.com).