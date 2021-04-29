Рік з коронавірусом в Олександрії (офіційна ретроспектива)

Понад рік олексадрійці живуть в умовах пандемії COVID-19. Деякі цифри стосовно цієї ситуації у річному та поточному вимірах оприлюднили фахівці, повідомляє «Голос Громади».

По епідемічній ситуації в Олександрії та Олександрійському районі доповідали завідувачка Олександрійського міжміськрайонного відділу ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України» Тетяна Ільющенкова, а начальник управління охорони здоров’я Олександрійської міськради Тамара Сакара навела дані стосовно стану лікування хворих від коронавірусної інфекції і пневмонії на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка відбулася 28 квітня.

Як було зазначено, від початку пандемії коронавірусу в інфекційному відділенні центральної міської лікарні проліковано 549 осіб, із них лише в цьому році – 377 пацієнтів. А всього в умовах стаціонару та амбулаторного лікування за весь час пандемії медичну допомогу отримували 1355 громадян, а вже у поточному році – 981 людина з лабораторно підтвердженими причинами хвороби від коронавірусу . Також за весь період зафіксовано 51 летальний випадок.

Фактором, який значно погіршує загальну епідемічну картину в місті і районі, є поширення пневмонії. Від початку року проліковано 465 хворих на пневмонію з ускладненням коронавірусною хворобою. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, спостерігається зростання цього показника на 200 %, тобто у три рази! Летальних випадків з таким діагнозом зафіксовано 38.

Як зазначалося на нараді, однією з головних причин такої високої смертності від коронавірусу та пневмонії в місті є невчасні звернення людей з вже прогресуючою хворобою у дуже важкому стані.

Для лікування хворих на COVID-19 у центральній міській лікарні виділено 70 ліжок. Там діють 8 апаратів ШВЛ, 48 концентраторів та 70 балонів для поповнення запасів кисню для пацієнтів, якого за добу використвується близько 1800 л, що за словами Тамари Сакари, обходиться закладу недешево. Інфекційне відділення повністю забезпечене медичними препаратами для лікування від коронавірусної хвороби та деззасобами. Стаціонарне лікування таких пацієнтів крім центральної міської лікарні, проходить також на базі так званої «районної» лікарні (котра зараз у підпорядкуванні міської системи охорони здоров`я), де наразі доступні 60 ліжок.

Епіддезбригади Олександрійського ММВ з початку 2021 року провели 48 дезінфекційних заходів у вогнищах СOVID-19, серед них 13 – у квітні.

(Примітка: ретроспектива – погляд у минуле)