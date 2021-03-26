Рішення і пристрасті чергової сесії Олександрійської районної ради

24 березня відбулася чергова (шоста) сесія Олександрійської районної ради VIII скликання, повідомляє «Голос Громади».

Спершу, о 9-й годині, перед початком пленарного засідання, у сесійній залі районної ради відбулося спільне засідання постійних депутатських комісій, на якому був обговорений порядок денний, а рівно за годину розпочалася власне сесія. Вів її голова Олександрійської районної ради Сергій Ракута.

На розгляд пленарного засідання, у якому взяли участь 29 депутатів райради, керівники її виконавчих органів, представники Олександрійської районної державної адміністрації, було внесено 22 планових та 3 додаткових питання.

Але перш ніж приступити до їхнього розгляду, присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять депутата Олександрійської районної ради кількох скликань Геннадія Замрики, який після тривалої хвороби пішов з життя 17 березня цього року.

Далі, згідно з регламентом, депутати отримали можливість озвучити свої запити за зверненнями громадян. Виборців району турбували існуючі високі тарифи не енергоносії, встановлені на державному рівні; у виступах депутатів були також відзначені декілька випадків заборгованостей по зарплатах в окремих господарствах району. Доволі вичерпну і фахову інформацію отримали присутні від одного з виступів і про нинішній загрозливий стан захворюваності на COVID-19.

Першим рішенням черги денної депутати ухвалили включити депутата районної ради Сергія Голопьорова (політична партія «Європейська Солідарність») до складу постійної комісії з соціально-культурних питань, фізкультури та спорту, що пов’язано зі зміною в складі депутатського корпусу. А саме: достроково припинити свої повноваження депутата районної ради вирішила Вікторія Чернецька (політична партія «Опозиційна платформа – За життя»). Про причини такого рішення депутата В.Чернецької (яка є водночас заступником начальника управління освіти Олександрійської міської ради) на сесії не повідомлялося. Депутати районної ради не заперечували щодо відставки своєї колеги, яка встигла поносити депутатський значок не повних чотири місяці. Таким чином фракція ОПЗЖ наразі втратила один голос.

Слід зауважити, дана фракція, яка на сесіях зазвичай аж занадто яскраво демонструє свої опозиційно-протестні настрої, цього разу була чомусь «не в ударі»: на засідання прийшли тільки п’ятеро її членів, один з них досидів лише до середини сесії і потім тихо залишив її. Деякі його однодумці не виявляли якихось «бунтарських» настроїв, а разом з депутатською більшістю справно голосували за всі рішення.

Винятком стали лише двоє переконаних радикалів від ОПЗЖ – депутат і депутатка, котрі неодноразово бралися критикувати виступи інших депутатів і посадовців, іноді просто на емоціях перекрикуючи опонентів як з трибуни, так і з місця. Особливо виділявся, як завжди, відомий своїми оригінальними поглядами на життя, ідейний ватажок районних депутатів-ОПЗжистів. Виступ з трибуни він розпочав з того, що заочно привітав свою маму з днем народження (в сесійну залу маму-іменинницю депутат чомусь з собою не привів, на жаль). Тим не менш всі присутні поставилися до цього урочистого спічу з розумінням, адже синівські почуття – як відомо, це святе. Навіть якщо для них використовують депутатську трибуну і регламентований сесійний час …

Далі опозиціонер перейшов ближче до теми і тут його настрої вже не були такими лагідними. Найбільше не сподобався депутату звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2020 рік та делегованих повноважень. Мабуть, скоріше навіть не стільки сам звіт, як доповідач по ньому — перший заступник голови райдержадміністрації Юрій Коваль. Бо саме в нього на сесії найбільше полетіло стріл від непримиримого критика: посадовець був прямо звинувачений у зниженні чи не всіх економічних показників по району у порівнянні 20-го року з 19-м, починаючи з низької врожайності сільгоспкультур і зменшення тваринного поголів’я. При цьому ніякі доводи про те, що рік для всіх господарств району був дуже тяжким і через пандемію, і через велику засуху та й взагалі про те, що місцева влада не може (і не повинна) втручатися у приватну господарську діяльність, критиком до уваги не бралися…

Войовничий депутат свої викривальні промови громогласно проголошував з трибуни виключно російською мовою. На обережне прохання перейти на українську він нервово відповів ухильною і загадковою фразою: «Поскорее бы закончилась эта оккупация!», при цьому вказуючи поглядом кудись за вікно, на олександрійську вулицю… Прохання щодо української мови промовець, як завжди, ігнорував.

(До речі, такою є давня і дивна принципова позиція цього депутата: народившись в Олександрії і проживши у ній переважну частину життя, будучи депутатом свого часу і міської, і районної рад, він завжди послуговується тільки російською мовою. І нехай би собі десь у побуті, але ж – у стінах місцевої влади, будучи сам її частиною, виголошувати свої запальні промови іноземною мовою?.. І тут виникає велике запитання: а що думає з цього приводу, наприклад, голова комісії з питань депутатської етики і правопорядку Георгій Волков? Адже йому, як депутату райради і водночас – посадовцю міської ради з юридичною освітою, краще, ніж будь-кому, відомо, що за порушення державного мовного законодавства у нас давно і чітко передбачена не лише моральна, дисциплінарна, а й адміністративна відповідальність. Тим більше – якщо порушником закону є представник народної влади, приклад для інших, так би мовити… До слова: голова вищеозначеної депутатської комісії – також представник ОПЗЖ, але він говорить українською, як і всі інші. Тільки чомусь він досі ніяк не звертав уваги на пряме порушення чинного законодавства з боку свого колеги. Чи тут спрацьовує прислів’я «ворон ворону око не виклює»?).

Втім, опозиційні депутат і депутатка, випустивши на трибуні «пар зі свого котла» (чим немало розважили присутніх), далі помітно заспокоїлися і таки дали можливість продовжити сесію. Отож повернемося до обговорюваних питань і ми.

Ю.Коваль доповів у звіті про основні галузі та сфери діяльності району за 2020 рік: це аграрний сектор, промисловість, бюджет, інвестиційна діяльність, енергозбереження, транспорт. Він також означив роботу освіти, культури, охорони здоров’я, соцзахисту, розвитку спорту тощо. Так, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виділено кошти на капітальний ремонт будівлі Улянівської школи. За рахунок коштів місцевого бюджету виконано роботи з ремонту покрівлі та теплоізоляції Олександрівської ЗОШ. Проведено роботи з капітального ремонту мереж вуличного освітлення, водопровідних мереж населених пунктів. За наведеним звітом, у 2020 році придбано новий шкільний автобус у Червонокам’янську опорну школу. В усіх закладах загальної середньої освіти створені навчальні комп’ютерні класи та підключені до інтернет-мережі. Для КНП «Олександрійська центральна районна лікарня» за рахунок загального і спеціального фондів бюджету закуплено 10 одиниць комп’ютерної техніки. За рахунок субвенції з державного бюджету на розвиток окремих територій придбана цифрова багатоцільова універсальна ультразвукова система. Для районного Центру первинної медико-санітарної допомоги проведені ремонти та благоустрій двох амбулаторій загальної практики сімейної медицини і двох ФАПів, за рахунок коштів місцевого бюджету і НСЗУ придбано фізіотерапевтичну апаратуру, побутову і комп’ютерну техніку. Здійснено ряд капітальних ремонтів вулиць і доріг населених пунктів району.

Серед наступних рішень депутати внесли доповнення до програми економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2021 рік та внесли зміни до районної програми профілактики правопорушень та поліпшення охорони публічного порядку на 2019-2021 роки.

Великий блок проєктів рішень, підтриманих депутатами, стосувався «технічних» передач нерухомого, рухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до комунальної власності Олександрійської територіальної громади, що пов’язане з адміністративно-територіальною реформою. Були розглянуті й інші планові та позачергові питання, по яких депутати ухвалили відповідні рішення. Пленарне засідання та попередня нарада депутатських комісій тривали понад три години.