Робоча зустріч: голови кварталкомів ближче знайомилися з міською владою

Вчора, 26 січня, в Олександрійській міській раді відбулася робоча зустріч міського голови Сергія Кузьменка з головами квартальних комітетів Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

На початку наради мер міста С.Кузьменко нагадав присутнім про деякі основні завдання міської влади на поточний рік, які вже були ним оприлюднені раніше: продовження у місті системних робіт з благоустрою та будівництва доріг, капітальний ремонт інфекційного відділення міської лікарні, облаштування дворових територій багатоповерхівок за спеціальною міською програмою, широкомасштабна реконструкція парку ім.Т.Шевченка, комплексна реставрація міського Палацу культури (театру), відкриття якого, за повідомленням, має відбутися вже цього року.

Голови кварталкомів поставили міському голові ряд запитань, що стосувалися як конкретних проблем мешканців приватного сектору (це дороги, благоустрій територій), так і загальних – наприклад, тарифів на ЖК-послуги, підвищення урядом країни яких останнім часом збурило протестні настрої повсюди в державі. Стосовно цього міський голова повідомив, що вже 27 січня відбудеться позачергова сесія міської ради з одним спеціальним питанням порядку денного – ухвалення рішення про офіційне звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабміну та НКРЕКП з метою перегляду непомірно високих ЖК-тарифів. Що ж стосується благоустрою територій приватного сектору, якому протягом багатьох попередніх років в Олександрії приділялося дуже маго уваги, чи подекуди не приділялося взагалі, Сергій Кузьменко запевнив, що такі трудомісткі і дороговартісні роботи проводитимуться у плановому порядку.

На це засідання були запрошені також керівники управлінь і підрозділів виконавчої гілки місцевої влади, які доповіли присутнім про останні профільні законодавчі новації , котрі знадобляться кварталкомам у повсякденній роботі. Так, начальник управління дозвільно-погоджувальних процедур (відомому як ЦНАП) Світлана Яременко розповіла зокрема про ряд особливостей щодо реєстрації громадян за адресами, про важливість внесення осіб в так званий реєстр територіальної громади, що ведеться ЦНАПом та відповіла на запитання слухачів.

А начальник управління соцзахисту міськради Олена Назаренко, у свою чергу, повідомила про останні зміни у законодавстві щодо порядку призначення субсидій на оплату ЖК-послуг, у тому числі – на тверде паливо, що особливо цікавило присутніх. Інших запитань побутового характеру до керівниці УПСЗН також не бракувало, у зв`язку з чим вона (так само, як й інші доповідачі на цьому засіданні) повідомила присутнім всі необхідні контакти робочого зв`язку для вирішення питань у робочому порядку.

Знайшлося що сказати головам кварталкомів і керівнику Муніципальної безпеки міської ради Володимиру Переверзєву. Доповівши спочатку про основні показники роботи свого підрозділу, він, у ході розмови i відповідаючи на запитання присутніх, основну увагу приділив питанню ліквідації і попередження утворень стихійних сміттєзвалищ у приватному секторі та на його околицях, дотримання інших правил благоустрою і санітарії та закликав мешканців мікрорайонів до тісної, практичної співпраці з інспекторами Муніципальної безпеки, оскільки лад у цьому напрямку, за словами В.Переверзєва, можна навести лише спільно.

Останнім питанням, яке слухали на зустрічі, була інформація начальника управління забезпечення діяльності міськради Людмили Фуртак про хід підготовки до найближчих звітно-виборних зборів у квартальних комітетах.

Вела збори секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк, яка у ході наради теж донесла присутнім керівникам міських первинних органів самоорганізації населення (так ще офіційно звуться квартальні комітети) свою інформацію про ряд робочих моментів, запевнивши також, що такі зустрічі громадських очільників з міською владою будуть систематичними.