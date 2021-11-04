Робочі групи перевіряють дотримання карантину та стан протидії COVID-19 у регіонах

З 1 листопада у регіонах, де встановили червони рівень епіднебезпеки, спеціальні робочі групи розпочали перевірку дотримання протиепідемічних норм та заходів щодо стримування коронавірусної хвороби.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Хибно думати, що боротьба із пандемією COVID-19 – це лише відповідальність медиків. Я хочу наголосити, що без співпраці громадян, бізнесу, контролюючих органів та органів місцевого самоврядування ефективно стримувати поширення коронавірусної хвороби не вдасться. Важливо, щоб кожен зрозумів, що вакцинація та дотримання карантинних норм – це про відповідальне ставлення не лише до власного життя та здоров’я, а й до здоров’я тих, хто поруч”, – заявив Міністр.

До робочих груп входять представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства регіонального розвитку, Національної поліції та Держпродспоживслужби.

Чотири робочих групи працюють у східних, західних, південних та північних регіонах.

Вони перевіряють матеріально-технічне та кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19, стан обов’язкових виплат медичним працівникам, які працюють в бригадах.

Окрім того, йдеться також про перевірку дотримання протиепідемічних правил, правил перевезення пасажирів, дотримання маскового режиму та пункти щеплень проти COVID-19.

Важливо, що кожна група може раптово перевірити будь-які заклади на предмет дотримання протиепідемічних норм.