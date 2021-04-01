Робочі питання чергового виконкому Олександрійської міськради

31 питання порядку денного розглянуло чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради сьогодні, 1 квітня – повідомляє «Голос Громади».

Як завжди, першими у черзі денній стояли питання щодо вирішення проблем дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Таких питань цього разу було шість: зокрема виконком визначив можливість побачень батька з його малолітніми дітьми, якому колишня дружина перешкоджає брати участь у вихованні дітей; рішення виконкому також попередило цю матір про неприпустимість таких дій. Крім того, присутні проголосували за постановку на квартирний облік згідно з чинним законодавством 5-х дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вирішили питання стосовно місця проживання інших дітей аналогічних категорій.

Виконком оновив персональний склад ряду робочих комісій, що пов*язане з кадровими змінами виконавчих органів ради.

На звернення підприємців та виробників продукції, з метою впорядкувння торгівлі і забезпечення ефективної роботи, члени виконкому погодили КП «Олександрійський центральний ринок» сезонне розташування місць для торгівлі сільськогосподарською продукцією на прилеглій до ринку вулиці Григорія Сокальського, визначили режим роботи автомобільного ринку по Кременчуцькому шосе і дозволили адміністрації центрального ринку справляти плату за надані у цих місцях ринкові послуги.

На автобусному маршруті №79 «Олександрія – Головківка» зміниться перевізник: таке рішення ухвалив виконком, тимчасово призначивши з 5 квітня нового виконавця транспортних послуг замість попереднього, який відмовився від роботи на даному маршруті.

Засідання виконкому надало дозвіл на проведення у квітні поточного року в Палаці культури «Світлопільський» ряду концертів (звісно ж, за умови суворого дотримання чинних протиепідемічних вимог).

У загальному переліку питань черги денної містилися також два робочих питання щодо поточних змін міського бюджету на 2021 рік та 11 проєктів рішень стосовно оренди земельних ділянок комунальної власності, відведення землі по безоплатній приватизації, що було запропоновано виконкомом затвердити Олександрійській міській раді на черговій сесії.

Про вищезгадані та деякі інші ухвали виконкому «Голос Громади» детальніше розповість у подальшому.