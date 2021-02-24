Робочий візит міського голови до лікарні і стратегічні напрямки в олександрійській медицині

Міський голова Сергій Кузьменко відвідав центральну міську лікарню з робочою метою: Він оглянув медзаклад з метою визначення обсягів капітальних ремонтів у приймальному та інфекційному відділеннях, а також відділенні променевої діагностики, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Як зазначив міський голова, заплановано три стратегічні напрямки вдосконалення роботи центральної міської лікарні. Вже у цьому році слід зробити капітальний ремонт інфекційного відділення, завершити будівництво нового приймального відділення й облаштувати приміщення променевої діагностики, де згодом встановлять сучасний рентгенапарат. За словами Сергія Кузьменка, для реалізації цієї стратегії була проведена робота з народними депутатами, з обласною державною адміністрацією.

Що таке центральна міська лікарня? Вона є опорним медичним закладом і базовою лікувально-профілактичною установою міста та лікарнею першої хвилі, що опікується хворими на коронавірусну інфекцію. Даний заклад надає медичну допомогу пацієнтам всього Олександрійського району, а це близько 226,7 тисяч жителів.

Будівля інфекційного відділення введена в експлуатацію у 1956 році. Протягом цього періоду її капітальний ремонт не проводився. Загальна кошторисна вартість реставраційних робіт, які заплановані для оновлення цього відділення, складає 14 млн 452 тис грн. Проектом передбачено повну заміну вікон, дверей, даху, санітарно-технічних мереж, утеплення фасаду будівлі та ін.

На четвертому поверсі чотириповерхової лікарні розташоване відділення променевої діагностики, в якому функціонує рентгенологічний кабінет, у якому для обстежень використовується рентгенапарат 1982 року випуску. Оскільки дане обладнання має стовідсоткову зношеність, міська влада планує його заміну та капітальний ремонт самого приміщення, на що передбачається виділити майже 278 тис грн.

Окрім того, продовжується будівництво нового приймального відділення, де встановлять сучасне діагностичне обладнання. Це дозволить медичним фахівцям швидко проводити повне обстеження і оперативно направляти хворих на лікування відповідно до профілю. До фінансування даного проекту залучаються бюджети усіх рівнів.

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