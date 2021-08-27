Робота чергового виконкому Олександрійської міськради

27 серпня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, на якій розглянуто 26 питань порядку денного, повідомляє «Голос Громади».

Серед першочергових рішень, ухвалених цього разу на засіданні – «шкільні» питання і це, очевидно, не стало випадковістю, адже всього за декілька днів розпочнеться новий навчальний рік. Отож виконком визначився з організацією харчування у закладах освіти м. Олександрії, погодив розміри батьківської плати за навчання в школі мистецтв НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка (в музичному,образотворчому та хореографічному відділеннях) , ввів у штатні розписи установ сфери освіти додаткові посади на 2021-2022 навчальний рік та запропонував міській раді прийняти з балансу департаменту освіти і науки облдержадміністрації у комунальну власність Олександрійської громади шкільний автобус, керуючись відповідними нормативними та правовими положеннями.

Наступні 5 питань, запропонованих до розгляду службою у справах дітей міської ради, стосувались статусу малолітніх дітей, встановлення опіки, визначення місця проживання дітей, позбавлених батьківського піклування.

Члени виконкому затвердили «Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому органі міської ради».

А в жовтні цього року в Олександрії пройде ІV етап Чемпіонату України з автомобільного кросу – присутні погодили його проведення на автомототрасі «Вербова лоза».

Зі сфери економіки розглянуто три питання: внесення доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади на поточний рік, погодження розміщення місць для торгівлі баштанними культурами та погодження трьом міським кафе нічного режиму роботи. Останній проєкт рішення присутні не підтримали, врахувавши негативні висновки правоохоронних органів стосовно роботи даних закладів.

Відразу три багатоповерхових будинки отримали дозвіл виконкому на відключення від мереж централізованого теплопостачання у зв`язку з їх переходом на автономне опалення. І ще два топоніми в Олександрії змінять свої назви у процесі триваючої декомунізації: жителям провулку ім.маршала Ворошилова та вулиці О.Корнійчука доведеться звикати до нових назв

На завершення у порядку денному виконком вніс доповнення та зміни у доходи та видатки міського бюджету на поточний рік та розглянув два питання стосовно оренди і приватизації майна та землі комунальної власності.

Детальніше про ці та інші рішення виконкому – у подальших повідомленнях «Голосу Громаду».