Робота: роботодавці Кіровоградщини потребують 15 токарів

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За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба в токарях.

Станом на 28 жовтня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1534 вакантні посади. Наразі підприємства області потребують 15 фахівців за професіями:

  • токар – 13 вакансій;
  • токар-розточувальник – 2 вакансії.

Роботодавці області готові платити токарям від «мінімалки» (6 000) до 13 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня,  категорії працівника, стажу роботи тощо.

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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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