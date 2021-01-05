Робота: у січні безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно здобути понад 20 професій

У січні 2021 року безробітні громадяни, які зареєстровані у службі зайнятості, можуть безкоштовно пройти професійне навчання за 23 спеціальностями. Це професії бармена, водія, адміністратора, перукаря (перукаря-модельєра) та ін.

Навчання здійснюється у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня для дорослого населення. ЦПТО ДСЗ створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

До мережі ЦПТО ДСЗ входять 11 навчальних закладів. У січні навчання відбуватиметься у 5 з них, що розміщені у Одесі, Рівному, Сумах, Полтаві, Харкові.

Графік виглядає наступним чином:

08 січня – адміністратор; кухар судновий; електрогазозварник; електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж;

09 січня – слюсар з механоскладальних робіт (дуальна форма навчання);

14 січня – продавець продовольчих товарів;

15 січня – оператор котельні; кравець; перукар (перукар-модельєр);

17 січня – продавець продовольчих товарів; курси цільового призначення за навчальною програмою «Створення додатків в середовищі Unity 3D на C#»; водій автотранспортних засобів (категорія «D»);

21 січня – манікюрник; верстатник деревообробних верстатів; водій автотранспортних засобів (категорія «С»);

22 січня – касир торговельного залу; манікюрник; електрогазозварник; продавець продовольчих товарів; зварник пластмас;

28 січня – верстатник широкого профілю; покоївка;

29 січня – лицювальник-плиточник.

Умови направлення на навчання:

повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаними професіями, за більш детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.