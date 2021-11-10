Є робота! В навчальний заклад Олександрії потрібен вчитель початкових класів

Для закладу загальної середньої освіти потрібен вчитель 1-4 класів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійського міськрайонного центру зайнятості. Розмір заробітної плати: 10000 грн.
Вимоги до кандидата: Освіта вища. Спеціальність «Початкова освіта». Наявність COVID-сертифікату про вакцинацію.
Завдання та обов’язки: Організація навчальної діяльності учнів початкової школи та здійснення їх виховання. Використання різноманітних прийомів, методів і засобів навчання та виховання школярів. Проведення з учнями корекційно-розвивальної роботи.
За додатковою інформацією звертайтеся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, м. Олександрія, пр. Соборний,126а тел. (05235)7-70-34, 0500125932.