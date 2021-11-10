Є робота! В навчальний заклад Олександрії потрібен вчитель початкових класів

Вимоги до кандидата: Освіта вища. Спеціальність «Початкова освіта». Наявність COVID-сертифікату про вакцинацію.

Завдання та обов’язки: Організація навчальної діяльності учнів початкової школи та здійснення їх виховання. Використання різноманітних прийомів, методів і засобів навчання та виховання школярів. Проведення з учнями корекційно-розвивальної роботи.