Є робота! В навчальний заклад Олександрії потрібен вчитель початкових класів

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Для закладу загальної середньої освіти потрібен вчитель 1-4 класів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійського міськрайонного центру зайнятості. Розмір заробітної плати: 10000 грн.

Вимоги до кандидата: Освіта вища. Спеціальність «Початкова освіта». Наявність COVID-сертифікату про вакцинацію.

Завдання та обов’язки: Організація навчальної діяльності учнів початкової школи та здійснення їх виховання. Використання різноманітних прийомів, методів і засобів навчання та виховання школярів. Проведення з учнями корекційно-розвивальної роботи.

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За додатковою інформацією звертайтеся до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, м. Олександрія, пр. Соборний,126а тел. (05235)7-70-34, 0500125932.

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