Сьогодні, 14 травня, відбулася чергова (восьма) сесія Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

На порядку денному 37 чергових та 6 додаткових питання. В черзі перших зазнало технічних змін рішення міської ради від 29 січня 2021 року «Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки». Далі депутати затвердили Програму експертного обстеження, модернізації, капітального ремонту та заміни ліфтів у багатоквартирних будинках і гуртожитках м. Олександрії на 2021-2025 рр. Як було зазначено під час обговорення, ця Програма передбачає виділення коштів з міського бюджету на загальну суму не менше 350 тисяч гривень для проведення технічної експертизи ліфтів, що вичерпали свій амортизаційний термін експлуатації, з метою дотримання безпеки жителів багатоповерхівок. В ході подальшої роботи депутати проголосували за затвердження старостою сіл Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Головківське Олександрійської міської ради Юрія Коваля.

Затверджені також Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» у новій редакції і персоналії на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Олександрії» та на нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією».

КП «Олександрійський транспорт» Олександрійської міської ради отримало дозвіл на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу.

Депуати затвердили акт приймання-передачі нерухомого, рухомого майна Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І. Чижевського зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до комунальної власності Олександрійської міської територіальної громади в особі Олександрійської міської ради. Були також розглянуті 19 питань стосовно оренди майна та землі міської ради. Серед питань, внесених на сесію додатково, розглядалася пропозиція збільшення чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів, проєкт рішення про «Бюджетний регламент», звернення до Президента, влади і уряду України стосовно референдуму з питання продажу земель сільгосппризначення, а також звернення до Кабінету Міністрів України щодо ряду проблемних питань нещодавно оновленого механізму призначення житлових субсидій громадянам, що її потребують.

Також чергова сесія розглянула ряд інших питань, заслухала звернення і запити депутатів за дорученнями виборців до виконавчих органів міської ради. Вели пленарне засідання міський голова Сергій Кузьменко та секретар міської ради Вікторія Косяк.