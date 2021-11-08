Робота є: на Кіровоградщині шукають електромонтерів

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає електромонтерів.

У базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 66 вакансій за професіями:

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 38 вакансій;

електромонтер контактної мережі – 7 вакансій.

електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 6 вакансій;

електромонтер з обслуговування підстанції – 4 вакансії;

електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування – 4 вакансії;

електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі – 3 вакансії;

електромонтер з випробувань та вимірювань – 2 вакансії;

електромонтер з експлуатації електролічильників – 1 вакансія;

електромонтер з обслуговування електроустановок – 1 вакансія;

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від 6000 грн до 12 432 грн. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня та категорії працівника, стажем роботи та обов’язками.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.