Робота за кордоном для українцiв пiд час вiйни: особливості та роз`яснення

Через повномасштабне вторгнення рф на територію України, країни Євросоюзу максимально спростили можливiсть прийому українцiв. У рамках Директиви ЄС 2001/55/ЕС громадяни мають право на тимчасовий захист без тривалих бюрократичних процедур. Цей статус серед iншого, надає доступ до легального працевлаштування.

Крiм Євросоюзу, спрощений в’їзд для українцiв доступний у Великобританiї, Iзраїлi, Iрландiї, ОАЕ та Японiї.

Тож OLX Робота дослiдила, якi з доступних для працевлаштування країн зараз обирають українцi.

Де хочуть працювати заробiтчани?

Найчастiше користувачi OLX Робота вiдгукуються на вакансiї в категорiї “Робота за кордоном” в країнах Європи та Близького Сходу. Загальна зацiкавленiсть пошукачiв сервiсу роботою за кордоном яскраво спостерiгається на пропозицiї вiд роботодавцiв iз Польщi, Нiмеччини, Iзраїлю, Великобританiї та Чехiї. Варто вiдзначити, що саме з цих країн на платформi розмiщено найбiльше вакансiй для українцiв. Тож пошукачi вiдгукуються на них там частiше.

Однак, при виборi країни тимчасового перебування варто врахувати i конкуренцiю за вакансiї. Найвища активнiсть за кiлькiстю вiдгукiв на 1 вакансiю в наступних країнах:

Домiнiканська республiка — 23 вiдгуки;

Норвегiя — 11 вiдгукiв;

Швецiя — 8 вiдгукiв;

Швейцарiя — 6 вiдгукiв;

Фiнляндiя — 4 вiдгуки.

У рiзних країнах особливостi отримання тимчасового захисту можуть вiдрiзнятись. Тому OLX Робота зiбрала данi про кiлькiсть вакансiй у популярних серед українцiв країнах та юридичнi поради щодо реєстрацiї в кожнiй з них.

Польща

Сусiдня країна є лiдером за кiлькiстю переселенцiв з України. Так, на початку травня у базi даних PESEL (польський iдентифiкацiйний номер) вже зареєстровано 400 тисяч українцiв працездатного вiку. В цей же перiод на олх розмiщено 572 вакансiї про роботу в Польщi. Пошукачi можуть розраховувати на середню заробiтну плату майже в 4 900 злотих.

Особливостi реєстрацiї: вiдбувається пiд час в’їзду на польському прикордонному пунктi або в мiсцевiй адмiнiстрацiї вже пiсля прибуття. У Польщi можна працевлаштуватись без додаткових документiв та перебувати на територiї країни до 18 мiсяцiв.

Нiмеччина

Загальна кiлькiсть українських переселенцiв в країнi у травнi становить 280 тисяч осiб. Ця захiдноєвропейська країна є популярною i серед користувачiв ОLX Робота. На початок травня на сервiсi опублiковано 329 актуальних вакансiй роботи в Нiмеччинi. В середньому пошукачам пропонують плату у 1 640 євро.

Особливостi реєстрацiї: переселенцi, якi не мають вiзи на короткочасне перебування, можуть отримати посвiдку на проживання протягом 90 днiв пiсля прибуття, подавши вiдповiдну заяву в iноземне представництво за мiсцем проживання. Документ дозволяє мешкати в країнi впродовж року з можливiстю подовження ще на 2 роки, а також надає право на допомогу Агенцiї з працевлаштування.

Iзраїль

Країна Близького Сходу має бiльш складну процедуру прийому українцiв, нiж ЄС, тож великого напливу наших спiввiтчизникiв в Iзраїлi пiсля початку вiйськової агресiї росiї не спостерiгається. Однак рiвень середньої заробiтної плати у 85 тисяч гривень (приблизно 9 630 шекелiв) робить країну привабливою серед пошукачiв. Нинi на OLX є 269 вакансiй.

Особливостi реєстрацiї: для працевлаштування необхiдна робоча вiза. Її власники мають право запросити до країни членiв своїх сiмей, якi можуть перебувати в Iзраїлi до 90 днiв у статусi туристiв.

Велика Британiя

Країна, так само, як Iзраїль, не є членом Євросоюзу, тож Директива ЄС на неї не розповсюджується. Однак високий рiвень середньої заробiтної плати (75 тисяч гривень або 2 тисячi фунтiв стерлiнгiв) мотивує українцiв вiдгукуватись на вакансiї, яких нинi 118 на OLX.

Особливостi реєстрацiї: 1) для того, щоб отримати прихисток за наявностi родичiв всерединi країни, необхiдно ще до в’їзду у Великобританiю отримати вiзу; 2) потрапити в країну без вiзи та з можливiстю працевлаштування можна, якщо переселенець знайде спонсора-резидента країни, який зголоситься безкоштовно надати українцю житло на 6 мiсяцiв.

Чехiя

Європейська країна прийняла найбiльше українцiв порiвняно з власним населенням. На 11 мiльйонiв чехiв на початку травня припадає 320 тисяч переселенцiв. Ця країна закриває п’ятiрку найпопулярнiших країн серед самих пошукачiв на OLX Робота. Тут розмiщено пiвтори сотнi пропозицiй роботи. Середня плата, яку роботодавцi пропонують пошукачам з України — 40 тисяч гривень (31 725 крон).

Особливостi реєстрацiї: з 21 березня переселенцi з України можуть працювати у Чехiї без отримання дозволу. Водночас українцi, якi мають шенгенську, сезонну або спецiальну робочу вiзу, термiн дiї якої закiнчується менше нiж через 14 днiв, можуть подати заявку на отримання спецiальної довгострокової вiзи.

Де українцям платять найбiльше?

Серед країн, в яких українцi можуть отримувати найвищу заробiтну плату, лише одна держава входить до ТОП найпопулярнiших країн. Решта ж через вiддаленiсть вiд України, невелику кiлькiсть пропозицiй роботи або складну процедуру прийому наших громадян користуються не таким значним попитом серед заробiтчан.

ТОП країн з найвищою медiаною заробiтною платою (травень 2022)

Країна та рiвень зарплатні, грн:

Австралiя – 175 530

Норвегiя -130 000

США – 99 950

Швецiя – 86 005

Iзраїль – 85 000

Яким буде попит на вакансiї за кордоном у майбутньому?

“Зараз визначальним в рiшеннях українцiв їхати за кордон, крiм рiвня зарплат та наявностi роботи всерединi країни, є фактор безпеки. Зокрема, ми фiксуємо, що найактивнiше на закордоннi вакансiї вiдгукуються пошукачi на Львiвщинi та Iвано-Франкiвщинi, де висока конкуренцiя через насиченiсть ринку внутрiшньо перемiщеними українцями. Також серед лiдерiв Київська, Одеська та Днiпропетровська областi. Водночас пiсля звiльнення пiвночi країни вiд вiйськ ворога, українцi почали поступово повертатись додому. При цьому соцiологiчнi опитування свiдчать, що нинiшня хвиля мiграцiї, в тому числi трудової, має тимчасовий характер. Так, за даними соцiологiчної групи “Рейтинг” бiльш нiж половина тих, хто залишив Україну через вiйну, планують найближчим часом або трохи пiзнiше повернутися додому. Ще понад 40% збираються повертатись на Батькiвщину пiсля завершення вiйни. Українцi прагнуть працювати вдома та вiдновлювати економiку, адже країна без них нiяк”, — розповiдає керiвниця напрямку OLX Робота та Сервiси Марiя Абдуллiна.

Джерело: сайт Златопіль.