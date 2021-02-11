Роботодавці Кіровоградщини, й Олександрії зокрема, потребують 25 інженерів різного профілю

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у представниках інженерних професій.

На сьогодні у базі даних вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 25 вакансій за вищезазначеними вакансіями.

Зокрема, у Кропивницькому актуальними є 12 вакансій. Роботу пропонують:

інженерам з технічного аудиту (3 вакансії; заробітна плата: 12111 грн);

інженерам-конструкторам (2 вакансії; заробітна плата: 9000 та 8000 грн);

головному інженерові (заробітна плата: 14900 грн);

інженер з якості (заробітна плата: 9000 грн);

інженер з підготовки виробництва (заробітна плата: 8000 грн);

інженер з проектно-кошторисної роботи (заробітна плата: 8000 грн);

інженерові-хімікові (заробітна плата: 8000 грн);

інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг (заробітна плата: 12111 грн);

інженерові з комп’ютерних систем (заробітна плата: 10130 грн, вакансія призначена для працевлаштування осіб з інвалідністю).

В Олександрії пропонують 7 вакансій: 4 пропозиції роботи для інженерів-конструкторів (заробітна плата:15000/8000/6100 грн), 2 вакансії інженерів з якості (заробітна плата: 6200 грн) та вакансія інженера-електрика (заробітна плата: 14674 грн).

У Світловодську запрошують на роботу головного інженера (заробітна плата: 8000 грн), інженера-конструктора (заробітна плата: 10000 грн) та інженера виробничо-технічного відділу (заробітна плата: 8000 грн).

У Знам’янці потрібен інженер-технолог для роботи на підприємстві залізничної галузі. Заробітна плата: 8622 грн.

Одне з агропідприємств Новгородківщини запрошує на роботу інженера з охорони праці та пропонує йому заробітну плату 9255 гривень на місяць. Вакансія призначена для працевлаштування осіб з інвалідністю.

У Малій Висці підприємству, яке надає послуги з технічного обслуговування системи газопостачання та газового обладнання потрібен інженер (заробітна плата: 12500 грн).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.