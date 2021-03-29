Роботодавці Кіровоградщини потребують 140 фахівців автотранспортної сфери

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає професійних фахівці з роботи з автотранспортом.

Станом на 29 березня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1862 вакантні посади за 376 професіями.

Так, наразі роботодавці Кіровоградської області потребують 124 водія автотранспортних засобів, 7 машиністів крана автомобільного, 4 машиніста автомотриси, 2 авторемонтника та по одному диспетчерові автомобільного транспорту, майстрові з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, а також машиністові автовишки та автогідропідіймача.

Варто зазначити, що професія водія автотранспортних засобів займає друге місце за кількістю вакансій (затребуваністю) на ринку праці Кіровоградщини.

Актуальними є вакансії для зазначених у таких районах Кіровоградської області:

Бобринецький – 2 вакансії водія автотранспортних засобів;

Вільшанський – 1 вакансія водія автотранспортних засобів;

Гайворонський – 1 вакансія водія автотранспортних засобів;

Голованівський – 1 вакансія водія автотранспортних засобів;

Добровеличківський район – 5 вакансій водіїв автотранспортних засобів;

Долинський – 6 вакансій водіїв автотранспортних засобів, 2 вакансії авторемонтника та по одній вакансії майстра з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів і машиніста крана автомобільного;

Знам’янський – 15 вакансій водіїв автотранспортних засобів та 4 вакансії машиністів автомотриси;

Кропивницький – 5 вакансій водіїв автотранспортних засобів, 4 вакансії машиніста крана автомобільного та одна вакансія машиніста автовишки та автогідропідіймача;

Маловисківський – 20 вакансій водіїв автотранспортних засобів;

Новгородківський – 6 вакансій водіїв автотранспортних засобів;

Новоархангельський – 16 вакансій водіїв автотранспортних засобів;

Новомиргородський – 14 вакансій водіїв автотранспортних засобів;

Новоукраїнський – 15 вакансій водіїв автотранспортних засобів та одна вакансія диспетчер автомобільного транспорту;

Олександрійський – 9 вакансій водіїв автотранспортних засобів;

Олександрівський – 2 вакансії водіїв автотранспортних засобів;

Онуфріївський – 1 вакансія водія автотранспортних засобів;

Петрівський – 1 вакансія;

Світловодський – 8 вакансій водіїв автотранспортних засобів.

Заробітна плата у зазначених вакансіях: від 6000 до 25000 гривень.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.