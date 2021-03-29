Роботодавці Кіровоградщини потребують 140 фахівців автотранспортної сфери

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає професійних фахівці з роботи з автотранспортом.
Станом на 29 березня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1862 вакантні посади за 376 професіями.
Так, наразі роботодавці Кіровоградської області потребують 124 водія автотранспортних засобів, 7 машиністів крана автомобільного, 4 машиніста автомотриси, 2 авторемонтника та по одному диспетчерові автомобільного транспорту, майстрові з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, а також машиністові автовишки та автогідропідіймача.
Варто зазначити, що професія водія автотранспортних засобів займає друге місце за кількістю вакансій (затребуваністю) на ринку праці Кіровоградщини.
Актуальними є вакансії для зазначених у таких районах Кіровоградської області:
Бобринецький – 2 вакансії водія автотранспортних засобів;
Вільшанський – 1 вакансія водія автотранспортних засобів;
Гайворонський – 1 вакансія водія автотранспортних засобів;
Голованівський – 1 вакансія водія автотранспортних засобів;
Добровеличківський район – 5 вакансій водіїв автотранспортних засобів;
Долинський – 6 вакансій водіїв автотранспортних засобів, 2 вакансії авторемонтника та по одній вакансії майстра з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів і машиніста крана автомобільного;
Знам’янський – 15 вакансій водіїв автотранспортних засобів та 4 вакансії машиністів автомотриси;
Кропивницький – 5 вакансій водіїв автотранспортних засобів, 4 вакансії машиніста крана автомобільного та одна вакансія машиніста автовишки та автогідропідіймача;
Маловисківський – 20 вакансій водіїв автотранспортних засобів;
Новгородківський – 6 вакансій водіїв автотранспортних засобів;
Новоархангельський – 16 вакансій водіїв автотранспортних засобів;
Новомиргородський – 14 вакансій водіїв автотранспортних засобів;
Новоукраїнський – 15 вакансій водіїв автотранспортних засобів та одна вакансія диспетчер автомобільного транспорту;
Олександрійський – 9 вакансій водіїв автотранспортних засобів;
Олександрівський – 2 вакансії водіїв автотранспортних засобів;
Онуфріївський – 1 вакансія водія автотранспортних засобів;
Петрівський – 1 вакансія;
Світловодський – 8 вакансій водіїв автотранспортних засобів.
Заробітна плата у зазначених вакансіях: від 6000 до 25000 гривень.
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.