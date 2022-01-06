Роботодавці Кіровоградщини потребують більше півтора десятка бухгалтерів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба в бухгалтерах.

Станом на 04 січня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1599 вакантних посад. Наразі підприємства області потребують 17 фахівців за професією:

бухгалтер – 11 вакансій;

головний бухгалтер – 6 вакансій.

Роботодавці області готові платити бухгалтерам від 6 500 до 17 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.