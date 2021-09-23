Роботодавці Кіровоградщини потребують більше сотні водіїв

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає водіїв.

Станом на 20 вересня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1773 вакантні посади. Так, наразі підприємства області потребують 103 працівників за професіями:

водій автотранспортних засобів – 95 вакансій;

водій дрезини – 1 вакансія;

водій навантажувача – 7 вакансій.

Роботодавці області готові платити водіям від «мінімалки» (6 000) до 18 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.