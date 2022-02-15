Роботодавці Кіровоградщини потребують понад сотню водіїв

На Кіровоградщині не вистачає професійних водіїв.

За інформацією обласного центру зайнятості, наразі підприємства області потребують 110 працівників за професіями:

водій автотранспортних засобів – 98 вакансій;

водій дрезини – 1 вакансія;

водій навантажувача – 10 вакансій;

водій тролейбуса – 1 вакансія.

Роботодавці області готові платити водіям від «мінімалки» (6 500 грн) до 30 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Довідково. Станом на 14 лютого у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1746 вакантних посад.