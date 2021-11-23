Роботодавці Кіровоградщини потребують сотню водіїв

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає водіїв.

Станом на 22 листопада у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1771 вакантну посаду. Так, наразі підприємства області потребують 100 водіїв, а саме:

водій автотранспортних засобів – 92 вакансії;

водій дрезини – 1 вакансія;

водій навантажувача – 6 вакансій;

водій тролейбуса – 1 вакансія.

Роботодавці області готові платити водіям від «мінімалки» (6 000) до 25 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.