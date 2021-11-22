Роботодавці Кіровоградщини вже сплатили понад 4 млрд грн ЄСВ

Велика кількість податків, допомог та виплат прив’язана до розміру мінімальної заробітної плати. Наприклад, якщо мінімальний розмір єдиного соціального внеску (22 % від розмір мінімальної заробітної плати) з 01.01.2021 становив 1320 грн (6000 грн х 22 %), то з 01.12.2021 – після збільшення розмір мінімальної заробітної плати – становитиме 1430 грн (6500 грн х 22 %).

Станом на 01.11.2021 надходження від платників Кіровоградської області склали вже 4 279,3 млн грн.

Сплата ЄСВ =страховий стаж

Кожен працюючий громадянин повинен чітко усвідомлювати, що саме від своєчасної та повної сплати єдиного внеску, нарахованого на суму заробітної плати (винагороди, доходу) залежить рівень його соціальної захищеності.

Якщо роботодавець не сплачує єдиний внесок за своїх найманих працівників, то періоди, за які не сплачено єдиний внесок, виключаються зі страхового стажу найманого працівника, а суми заробітку не беруться для розрахунку розміру пенсії.

Щоб переконатися про сплату ЄСВ роботодавцем…

Найманим працівникам слід переконатися, що роботодавець не лише нараховує, а й сплачує єдиний внесок, тобто не має боргу перед Пенсійним фондом України. Перевірити нарахування та сплату роботодавцем єдиного внеску з отриманої заробітної плати найманий працівник може в будь-якому сервісному центрі незалежно від місця проживання або звернувшись через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (www.portal.gov.ua).