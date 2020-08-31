Роботодавці Кіровоградщини запрошують на роботу водіїв

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає професійних водіїв.

Роботодавці області потребують 48 працівників за професією «водій автотранспортних засобів» та 5 водіїв навантажувачів. Водіїв потребують підприємства залізничної, гірничодобувної, будівельної, агропромислової, медичної, освітньої, дорожньо-будівельної та енергетичної сфер. Також керманичі потрібні військовим частинам, підрозділам ДСНС та підприємствам поштової логістики Кіровоградщини.

Серед представлених вакансій 23 призначені для працевлаштування керманичів, які мають категорії водійських прав «C» та «Е» та передбачають управління великовантажним транспортом (працювати на авто марок MAN, DAF. Scania та ін.).

Роботодавці Кіровоградщини готові платити водіям за роботу від «мінімалки» (4723 грн) до 11 736 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня та категорії працівника, дальністю здійснюваних поїздок, стажем роботи та матеріальною відповідальністю за вантаж.

Актуальними є вакансії для водіїв практично у всіх районах Кіровоградської області:

Бобринецький – 1 вакансія;

Вільшанський – 4 вакансії;

Добровеличківський – 1 вакансія;

Долинський – 6 вакансій;

Знам’янський – 6 вакансій;

Кропивницький – 12 вакансій;

Маловисківський – 15 вакансій;

Новоархангельський – 1 вакансія;

Новоукраїнський – 1 вакансія;

Олександрівський – 1 вакансій;

Світловодський – 5 вакансії;

Устинівський – 1 вакансія.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.