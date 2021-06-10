Роботодавці Кіровоградщини зареєстрували 145 вакансій з наданням медичного страхування

Станом на 10 червня, у центрах зайнятості Кіровоградщини зареєстровано 145 вакансій, у яких, серед умов соціальної сфери, роботодавці надають своїм працівникам медичне страхування. Більшість вакансій належить до сфери залізничного транспорту.

У Кропивницькому районі (Долинщина) пропонують роботу ковалеві ручного кування. Заробітна плата: 6635 грн. Також актуальними є такі посади (Знам’янщина):

акумуляторник – 3 вакансії, заробітна плата від 6 205 до 7 776 грн;

водій автотранспортних засобів – 8 вакансій, заробітна плата: 7120 грн;

електрогазозварник – 1 вакансія, заробітна плата: 7345 грн;

електрозварник ручного зварювання – 2 вакансії, заробітна плата: 7309 грн;

електромонтажник-схемник – 2 вакансії, заробітна плата: 8186 грн;

електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 1 вакансія, заробітна плата: 6000 грн;

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 2 вакансії, заробітна плата: від 6 273 до 8 157 грн;

електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування – 2 вакансії, заробітна плата: 6000 грн;

електромонтер контактної мережі – 4 вакансії, заробітна плата: 6000 грн;

коваль ручного кування – 1 вакансія, заробітна плата: 6000 грн;

контролер технічного стану колісних транспортних засобів – 1 вакансія, заробітна плата: 6000 грн;

машиніст автомотриси – 4 вакансії, заробітна плата: 6247 грн;

машиніст екскаватора – 1 вакансія, заробітна плата: 7095 грн;

машиніст залізнично-будівельних машин – 1 вакансія, заробітна плата: 6200 грн;

машиніст крана (кранівник) – 1 вакансія, заробітна плата: 7480грн;

механік – 1 вакансія, заробітна плата: 6000 грн;

монтер колії – 5 вакансій, заробітна плата: від 6 100 до 7 300 грн;

муляр – 2 вакансії, заробітна плата: 6000 грн;

оглядач вагонів – 8 вакансій, заробітна плата: від 6 396 до 8 300 грн;

оглядач-ремонтник вагонів – 36 вакансій, заробітна плата: від 6 391 до 8 300 грн;

помічник машиніста електровоза – 4 вакансії, заробітна плата: 10650 грн;

помічник машиніста тепловоза – 2 вакансії, заробітна плата: 10650 грн;

складач поїздів – 2 вакансії, заробітна плата: 6500 грн;

слюсар аварійно-відбудовних робіт – 1 вакансія, заробітна плата: 6000 грн;

слюсар з механоскладальних робіт – 4 вакансії, заробітна плата: 6312 грн;

слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування – 4 вакансії, заробітна плата: 7764 грн;

слюсар з ремонту рухомого складу – 13 вакансій, заробітна плата: від 6 000 до 7173 грн;

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 8 вакансій, заробітна плата: від 6 651 до 6818 грн;

слюсар-інструментальник – 2 вакансії, заробітна плата: 6471 грн;

столяр – 2 вакансії, заробітна плата: 6756 грн;

тесляр – 2 вакансії, заробітна плата: 6121 грн;

токар – 1 вакансія, заробітна плата: 7077 грн;

тракторист – 1 вакансія, заробітна плата: 6000 грн;

фрезерувальник – 2 вакансії, заробітна плата: 8186 грн.

На Олександрійщині потрібні по 2 водія автотранспортних засобів (заробітна плата: 8500 грн), підсобних робітника (заробітна плата: 6500 грн) та інспектора (пенітенціарна система, Петрівщина) (заробітна плата: 6500 та 7500 грн).

Якщо вас зацікавили зазначені вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.