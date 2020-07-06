Роботодавці Кіровоградщини, зокрема й Олександрії, потребують 12 економістів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у професійних економістах. На сьогодні у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 12 вільних робочих місць за вищезазначеною професією.

Один з державних банків України потребує двох головних економістів служби роздрібного бізнесу для відділень в Олександрії та Устинівці. Заробітна плата – 17 983 грн та 13 452 грн відповідно.

Також вакантними є 7 посад для економістів на Кропивниччині (3 вакансії), Добровеличківщині (1 вакансія), Новоукраїнщині (1 вакансія), Олександрівщині (1 вакансія) та Петрівщині (1 вакансія). Економісти потрібні у медичних та соціальних закладах, банківській установі та комбінаті комунальних підприємств. Своїм підлеглим роботодавці готові платити від «мінімалки» (4723 грн) до 16 026 гривень.

Військова частина, що базується на Олександрівщині запрошує на роботу двох економістів з матеріально-технічного забезпечення. Заробітна плата – 5400 гривень.

У свою чергу одна з лікарень Кропивницького потребує економіста з фінансової роботи. На місяць фахівцеві пропонують 4 723 грн.

Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади працівника, стажу роботи та навичок претендента на посаду у роботі з різними програмами обліку, а також специфікою роботи підприємства.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.