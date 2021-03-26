Роботодавці Олександрійщини обговорювали переваги легалізації найманої праці

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся вебінар з питань співпраці служби зайнятості та роботодавців відповідно до вимог чинного законодавства про зайнятість населення.

Серед обговорених питань – питання легалізації найманої праці. Наголошувалось, що роботодавці, які використовують найману працю, зобов’язані оформляти трудові відносини відповідно до вимог чинного законодавства та здійснювати нарахування заробітної плати своїм працівникам не нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати та у строки, встановлені чинним законодавством.

«Легалізація найманої праці актуальна для обох сторін трудового договору. Роботодавець не застрахований від несумлінних працівників. А наймані працівники, у свою чергу, втрачають можливість користування державними гарантіями, зокрема: субсидією, державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім’ям, втрачають трудовий стаж, право на допомогу по безробіттю і пенсійне забезпечення», – зазначила провідний фахівець з питань зайнятості Олена Дмитрієнко.

Підприємець С. Федоренко зауважив, що відсутність належно оформлених трудових відносин з найманими працівниками може призвести до позбавлення права вимагати у працівника виконання роботи належним чином або дотримання працівником правил внутрішнього трудового розпорядку та режиму роботи. За таких умов роботодавець не в змозі притягнути найманого працівника як до матеріальної відповідальності, так і застосувати до нього дисциплінарне стягнення. Тобто, «нелегалізована» зайнятість має для роботодавців безліч негативних наслідків.

Представники служби зайнятості наголосили на тому, що отримуючи заробітну плату неофіційно, «в конвертах», працівники позбавляють себе можливості користуватись щорічними відпустками, а у випадку виробничої травми або захворювання – оплати лікарняних листів, страхових виплат і т. д.

Служба зайнятості співпрацює з роботодавцями і підтримує будь-які ініціативи, які сприяють працевлаштуванню громадян, забезпечують їх гідними умовами праці та заробітною платнею. «Ми і надалі хочемо бути надійними партнерами з усіма сторонами трудових відносин. Бути ефективними як для роботодавців, так і для шукачів роботи», – резюмувала О. Дмитрієнко.