Роботодавці Олександрійщини потребують бухгалтерів

Підприємства, установи та організації Кіровоградської області потребують 15 бухгалтерів. Заробітна плата, яку пропонують роботодавці таким фахівцям, становить від 6 500 до 16 000 гривень.

Такі вакансії зареєстровані в Кіровоградському та Олександрійському міськрайонних центрах зайнятості, Знам’янській міськрайонній, Гайворонській, Голованівській і Петрівській районних філіях Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Якщо ви знаходитеся в пошуку роботи, запрошуємо відвідати сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості та ознайомитись з іншими наявними вакансіями за посиланням: https://is.gd/LQ66ql.

Крім того, завдяки чат-боту державної служби зайнятості у Telegram @DCZWorkNowBbot ви тепер можете самостійно оформити підписку на останні вакансії за регіоном або галуззю.

Для цього достатньо знайти та запустити наш чат-бот @DCZWorkNowBbot і послідовно обрати розділи: «Громадянам» – «Пошук роботи» і підписатися на розсилку за регіоном чи галуззю.