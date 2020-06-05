Роботодавцям Кіровоградщини пропонують позмагатися за звання найкращого

З метою заохочення роботодавцiв до збереження дiючих та створення нових робочих мiсць, підвищення ефективностi використання робочої сили та виробництва у цiлому, виробництва конкурентоспроможної продукцiї, робiт (послуг) у нинішньому роцi проводять конкурс на звання «Кращий роботодавець року», повідомляє «Голос Громади».

Активним учасником проведення конкурсу є Кiровоградський обласний центр зайнятостi: представник служби зайнятості Кіровоградщини є членом міського організаційного комітету з проведення конкурсуна звання «Кращий роботодавець року».

Участь у конкурсi можуть узяти великi, середнi та малі пiдприємства, установи, організації усiх форм власностi.

Переможцiв конкурсу визначать за номiнацiями серед суб’єктiв господарювання з середньо-обліковою чисельністю працiвникiв:

до 20 осiб;

вiд 21 до 100 осiб;

вiд 101 до 500 осiб;

вiд 501 до 1000 осiб.

Останнім терміном прийому матеріалів на участь у конкурсі є 01 серпня 2020 року. Матеріали, подані пізніше цієї дати, не приймаються.

Суб’єкти господарювання-претенденти, які погодились з умовами конкурсу, подають до оргкомітету заявку на участь в паперовому вигляді за підсумками діяльності у попередньому році,.

Претендент надає до оргкомітету всю необхідну інформацію, яка носить відкритий характер і не містить комерційної таємниці та несе відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації.

Переможці будуть оголошені до 01 вересня 2020 року.

Довідково: детальнiше з основними критерiями визначення переможцiв конкурсу можна ознайомитися у Положеннi про порядок проведення в областi у 2020 роцi конкурсу на звання «Кращий роботодавець року».