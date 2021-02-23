Роботодавцям Олександрійщини необхідні понад двох десятків трактористів

За інформацією обласного центру зайнятості на Кіровоградщині не вистачає професійних трактористів, повідомляє “Голос Громади”.

Роботодавці області потребують 71 працівника за професіями тракториста та тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва.

Роботодавці Кіровоградщини готові платити трактористам за роботу від 6000 до 12000 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня працівника, вміння керувати різними видами (моделями) техніки, стажем роботи та необхідністю самостійно здійснювати поточний ремонт трактора.

Актуальними вакансії для трактористів є у таких районах Кіровоградської області:

Благовіщенський – 12 вакансій (заробітна плата: 6000 грн);

Бобринецький – 11 вакансій (заробітна плата: 6500 грн);

Гайворонський – 2 вакансії (заробітна плата: 6100 та 8740 грн);

Долинський – 5 вакансій (заробітна плата: 6500 та 6635 грн);

Знам’янський – 2 вакансії (заробітна плата: 6800 та 12000 грн);

Кропивницький – 1 вакансія (заробітна плата: 8130 грн);

Маловисківський – 3 вакансії (заробітна плата: 10000 грн);

Новгородківський – 5 вакансій (заробітна плата: 6000 грн);

Олександрійський – 21 вакансій (заробітна плата: 7000 та 10000 грн);

Олександрівський – 8 вакансій (6100, 6500 та 8000 грн);

Онуфріївський – 1 вакансія (заробітна плата: 6100 грн).

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.