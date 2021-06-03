Роботодавцям Олександрійщини розповіли про порядок та умови працевлаштування іноземців

Застосування праці іноземців – тема, яку сьогодні, 03 червня, обговорили під час вебінару, проведеного фахівцями відділу надання послуг роботодавцям Кіровоградського обласного центру зайнятості для роботодавців Олександрійського району.

Відкриваючи вебінар, провідний інспектор з питань посередництва у сфері зайнятості обласного центру зайнятості Світлана Решетова повідомила, що відповідно до законодавства України, іноземці, які постійно проживають в Україні, можуть працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю на підставах і в порядку, встановлених для громадян України. Роботодавці (як юридичні особи так і фізичні особи-підприємці) мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається обласним центром зайнятості.

Фахівчиня підкреслила, що роботодавцям, підприємства яких зареєстровані на території Олександрійської територіальної громади, їхати до обласного центру зайнятості за отриманням дозволу не потрібно, адже Кіровоградським обласним центром зайнятості укладено меморандум про співпрацю з Центром надання адміністративних послуг Олександрійської міської ради з питань видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – Дозвіл) відповідно до якого, прийом та видача документів може здійснюватися у зазначеній установі.

«Важливо, що подає документи та отримує дозвіл безпосередньо роботодавець, а не іноземець, тому такий дозвіл видається для застосування праці іноземця у конкретного роботодавця на конкретній посаді. Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців, за умови отримання дозволу», – підкреслила С. Решетова.

Роботодавці отримали детальну інформацію про перелік документів, що необхідний для отримання дозволу, його вартість (від 2 до 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (в залежності від строку дії дозволу) та строки видачі обласним центром зайнятості відповідних рішень.

Крім того, мова йшла і про штрафні санкції, які застосовуються до роботодавців у разі застосування ними праці іноземців на умовах трудового договору без дозволу (стягується штраф за кожну таку особу у 20-кратному розмірі мінімальної заробітної плати).

Вебінар пройшов у такому форматі, що дав змогу обговорити всі питання щодо застосування праці іноземців, оскільки зазначена тема на сьогодні є актуальною для багатьох роботодавців.