«Робимо добро разом»: в Олександрії проведуть благодійний ярмарок на підтримку незахищених верств населення

Під головуванням секретаря міської ради Вікторія Косяк та за участі керівників підвідомчих структур відбулася робоча зустріч із головою ГО «Центр громадської активності «Перемога» Валентиною Чугуєвець.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Учасники зустрічі обговорили питання організації та проведення благодійної ярмарки «Робимо добро разом», зокрема узгоджувалися час і місце проведення, можливість залучення майстрів для продажу крафтових виробів, розважальна програма для дітей з іграми, конкурсами, концертні виступи тощо.

Проведення заходу направлено на підтримку внутрішньо переміщених осіб та малозахищених верств населення, які наразі проживають на території Олександрійської громади.

Про дату та місце проведення благодійного яркарку буде повідомлено згодом.

Захід приурочений до Всесвітнього дня біженців.