Родом з Олександрії: на війні загинув ще один військовослужбовець

🕯Олександрія втратила ще одного захисника – Олександра Мусулегу, про це повідомив міський голова Сергій Кузьменко, інформує Голос Громади.

“17 червня в зоні бойових дій помер наш земляк, захисник 42-річний Олександр Мусулега.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Поділяємо ваше горе, сумуємо за втратою нашого земляка! Світла пам’ять!

Про час і місце прощання та поховання Олександра Мусулеги буде повідомлено додатково” – зазначається в повідомленні.