Роз`яснення від МОЗ: чи можна приходити до школи або садочка з легким кашлем чи нежитю

Актуальне питання особливо восени, коли випадки захворіти частішають і батьки задаються питанням, чи можна такій дитині відвідувати навчальний заклад, повідомляє “Голос Громади”.

У більшості випадків легкий кашель або нежить, особливо — залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказом для відвідування закладів освіти. Утім, зазначають у МОЗ, якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, або з’явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома. Зважайте також на пандемію COVID-19.

Не дозволяйте дитині йти до школи чи садочка, якщо в неї є якісь з основних симптомів цього захворювання:

Висока температура

Безперервний кашель

В’ялість та загальна слабкість

Втрата або зміна нюху або смаку

У такому випадку краще залишатися вдома та звернутися по медичну допомогу.

Якщо дитина температурить, у неї з’явився висип, болі в різних частинах тіла чи ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням до школи чи садочка її має оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати школу чи садок. Щоби повернутися до навчання, дитина має бути активною, мати добре самопочуття і температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів.

Джерело: сайт Гречка.