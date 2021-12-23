Роз`яснення від юриста стосовно нововведення військового обліку для жінок

В оприлюдненому напередодні наказі Міністерства оборони щодо розширення переліку професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік, принаймні не йдеться про призов на строкову службу. Про це УНН сказала юристка ГО “Юридична сотня” Марія Звягінцева.

“Про призов на строкову службу не йдеться взагалі. У нас є закон про військовий обов’язок і військову службу, і він передбачає призов на строкову службу лише громадян чоловічої статі від 18 до 27 років. Про призов на строкову службу жінок як не йшлось, так і не йдеться, оскільки змін до закону внесено не було”, – сказала юрист.

“Відповідно до цього ж закону, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Тобто, якщо це буде призов – це швидше за все буде призов саме за мобілізацією. У мирний час – а зараз, незважаючи на наявність особливого періоду, таки режим мирного часу (з особливостями особливого періоду, вибачте за тавтологію), – жінки можуть бути прийняті на військову службу тільки за контрактом”, – додала співрозмовниця.

Тож….

Юрист зауважила, що про наслідки наказу, якщо він дійсно мав місце, наразі говорити дуже важко, адже тексту наказу на офіційних електронних джерелах – сайті Міноборони, Верховної Ради тощо – немає, щоб його проаналізувати.

А текст, оприлюднений на неофіційних порталах, може і не бути “залізним” – достовірним на 100%. До того ж, він викликає чимало запитань.

Контекст

Напередодні з’явився наказ Міністерства оборони, яким було розширено перелік професій, який зобов’язує жінок стати на військовий облік.

Зокрема, у список додали медійників та комунікаційників усіх категорій – журналістів, операторів, піарників, видавців, бібліотекарів, перекладачів, медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів.

Джерело: УНН