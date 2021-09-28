Rozetka відкриває перший офлайн-магазин в Олександрії

Сьогодні, 28 вересня, інтернет-супермаркет Rozetka відкриває свій перший офлайн магазин в Олександрії, повідомляє “Голос Громади”.

У торговельній зоні шоу-руму розташований магазин з базовим асортиментом товарів, зона видачі інтернет-замовлень та примірочна. Зокрема є відділ сервісної підтримки, де можна оформити повернення або заміну товару, скористатися послугами ремонту або налаштування електроніки.

Точка видачі Rozetka відкриється о 10:00 годині за адресою пр. Соборний 100 а, білі “Оріону”. Відтепер олександрійці зможуть отримувати товар зручніше, швидше, а головне – з безкоштовною доставкою.

Джерело. Моя Александрия.