Розформовано дозвільну службу: на Кіровоградщині перевірять достовірність документів всіх власників зброї

У результаті піврічних перевірок роботи підрозділів контролю за обігом зброї було виявлено корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

За підробними документами видавалась мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя і так звані «травмати» – пристрої для відстрілу гумових куль, тощо.

Наразі внутрішня безпека Нацполіції викрила дев’ять співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі. Серед них – посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах.

Сьогодні, 1 березня, було підписано наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

Наразі завершується формування нового підрозділу із іншими працівниками, які будуть належно виконувати цю роботу. Найближчим часом він буде представлений суспільству.

Кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу. Більше двох тисяч дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю – вилучено.