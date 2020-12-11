«Розклад мандатів»: хто у складі Олександрійської районної ради?

Сформовано персональний склад Олександрійської районної ради 8-го скликання, повідомляє «Голос Громади» за інформацією офіційного сайту Олександрійської РДА.
Як вже повідомляв раніше «Голос Громади», головою Олександрійської райради обрано депутата від Кіровоградської територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність» Ракуту Сергія Миколайовича.
Персональний склад депутатів Олександрійської районної ради
Від Кіровоградської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»:
Афанасьєв Сергій Володимирович
Балашова Ірина Петрівна
Білецька Наталія Андріївна
Больбот Валерій Вікторович
Голубовський Роман Олегович
Григораш Людмила Данилівна
Конюшенко Володимир Іванович
Коріненко Ольга Анатоліївна
Перевертень Тарас Петрович
Подкопаєва Наталія Вікторівна
від Кіровоградської регіональної організації Політичної партії
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»:
Банковський Олег Георгійович
Водяна Наталія Павлівна
Волков Георгій Едуардович
Горенко Віта Анатоліївна
Долгіх Олександр Леонідович
Олійник Сергій Олександрович
Тримбач Наталія Петрівна
Турський Андрій Валерійович
Флоря Віталій Вікторович
Чернецька Вікторія Миколаївна
від Кіровоградської обласної організації політичної партії
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»:
Артемьєв Вячеслав Володимирович
Берсименко Олег Миколайович
Вовк Тарас Васильович
Йоник Наталія Василівна
Іванченко Лідія Олександрівна
Мележик Валентина Сергіївна
Проценко Павло Олексійович
Сап’янова Юлія Володимирівна
від Кіровоградської територіальної організації Політичної партії
«Європейська Солідарність»:
Замкова Любов Миколаївна
Кузьменко Віктор Іванович
Куруп Віктор Миколайович
Панета Тетяна Григорівна
Фокасій Світлана Віталіївна
від Кіровоградської обласної організації політичної партії «За майбутнє»:
Груша Андрій Миколайович
Дудін Віктор Олексійович
Пересип Микола Юрійович
Соловйова Тетяна Іванівна
від Кіровоградської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка:
Гулий Андрій Васильович
Данільченко Віталій Євгенович
Кісєльов Юрій Володимирович
Олійник Вікторія Вікторівна