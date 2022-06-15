Розпочалася реєстрація на видачу продуктових наборів для переселенців

З 15 червня стартувала реєстрація на видачу великих продуктових наборів від наших добрих друзів – організації World Central Kitchen.

‼️УВАГА! Видача наборів буде проходити у 2 етапи: 17 та 24 червня. Родини, які отримали продукти 17 червня, отримати їх повторно 24 червня не зможуть. Тому реєстрація для видачі талонів теж проходитиме у 2 етапи❗️

📍 Перша видача продуктових наборів буде здійснюватися 17 червня з брендованої палатки за адресою: проспект Соборний, 134 (сквер Героїв АТО), з 15.00⏰!

☝️ Для отримання продуктового набору необхідно оформити талон.

📍Видача талонів для отримання продуктових наборів першої черги (17 червня) здійснюватиметься за адресою:

❇️ площа Соборна, 6 (приміщення музичної школи);

⏰ Графік роботи 15-16 червня: 09.00-16.00. Обідня перерва: з 12.00 до 13.00.

17 червня: 9.00-12.00.

❗️Право на отримання талону мають внутрішньо переміщені особи з 2022 року, які проживають виключно на території Олександрійської громади! Код довідки починається з цифр: 3505.

📌Один пакет видається на сім’ю від 1-4 осіб, 2 пакети – від 5-8 осіб, 3 – від 9 і більше.

📝Документи, які необхідно мати з собою при отриманні талонів:

▶️ оригінали документів, що посвідчують особу;

▶️ довідки ВПО, видана у 2022 році.

❗️Достатньо з документами прийти одному члену родини.

✅ Реєстрація на другу чергу (24 червня) розпочнеться з 20 червня. Деталі – після завершення першої видачі, тобто після 17 червня.

☝️Зверніть увагу!

Вага пакунка до 15 кг. При його отриманні – «жива» черга.

🔔 Вимушені переселенці, які проживають на території старостинських округів, отримають талони на продуктові набори через старост. Як і коли це стане можливо буде повідомлено додатково.

Джерело Олександрійська міська рада.