Розпочалося голосування на кращий проєкт майбутньої реконструкції Олександрії

Від сьогодні, 20 вересня, та протягом восьми днів до 28 вересня включно триватиме голосування за проєкти, які подали олександрійці в рамках проведення конкурсу “Олександрії – новий рівень!”, повідомляє “Голос Громади”.

Проголосувати за кращі ідеї можна на офіційній сторінці Фонду Сергія Кузьменка “Турбота” у Фейсбуці, натиснувши “лайк” біля відповідного макету.

Нагадаємо, що 25 серпня розпочався конкурс “Олександрії – новий рівень”, в якому кожен житель міста мав змогу запропонувати ідеї перевтілення міських просторів.

У п’ятницю, 18 вересня, збір заявок на конкурс було завершено.