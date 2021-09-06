Розпочинається навчання за професією «Електрозварник ручного зварювання»

Мешканцям Кіровоградщини пропонують безкоштовно здобути професію «Електрозварник ручного зварювання», повідомляє «Голос Громади».

Електрозварник ручного зварювання – професія відповідальна, майже віртуозна, від якості роботи якого залежить багато що – довговічність і стійкість будівельних конструкцій, робота і термін служби різної техніки.

Професія «Електрозварник ручного зварювання» має високу затребуваність на ринку праці як у державному секторі економіки, так і в приватному.

Вищезазначену професію можна здобути за сприяння служби зайнятості на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання починається 08 вересня поточного року. Курс навчання триватиме 7,4 міс.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou