Розшук: на Олександрійщині пропала неповнолітня (ФОТО)

Працівники вiддiлу ювенальної превенцiї УПД ГУНП в Кiровоградськiй областi встановлюють місце знаходження неповнолітньої мешканки Олександрійського району, с. Протопопівка, Нодь Яни Іванівни, 28.03.2006 року народження, повідомляє «Голос Громади».

Дівчинка 02.06.2020 у період часу з 00.00 до 04.00 години вийшла з дому і на зв’язок з рідними не виходить.

Була одягнена: джинси чорного кольору з порізами на колінах, кофта білого кольору, кросівки рожевого кольору.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 140-145 см., волосся довге (до поясу) коричневого кольору, має сережку в носі.

Якщо ви бачили дану особу, або ж знаєте будь-які деталі про її місце перебування, телефонуйте по тел. 0972899791 або 0663690030.