РОЗШУК! В Олександрії шукають підлітка, який пішов з дому та не повернувся

Олександрійська поліція розшукує підлітка Шевченка Дениса Олександровича 2005 року народження, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сторінку Відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Кіровоградській області.

Неповнолітній проживає за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 72, кв. 910. Юнак пішов з дому свято Трійці, 07.06.2020, й до теперішнього часу його місце перебування невідомо.

Прикмети: зріст 160-170 см, середньої тілобудови, волосся темно-русяве, очі зелені.

Був одягнений: сірі спортивні штани, темно синя футболка, кросівки, спортивна коричнева куртка.

У разі отримання будь-якої інформації щодо місця знаходження хлопця просимо повідомити телефоном: 0976891209 або 0966295462